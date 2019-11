"TKKG" in Nürnberg: Kultserie am 21. November mit Live-Hörspiel in der Meistersingerhalle - wir verlosen Tickets

Hörspielserie auf Tournee: "TKKG" am 21. November 2019 mit Live-Hörspiel in der Nürnberger Meistersinger zu Gast. Mit über 15 Millionen verkauften Büchern und 35 Millionen verkauften Tonträgern gehört "TKKG" zu den erfolgreichsten Jugendbuch- und Hörspielreihen in Deutschland. Mit einem Live-Auftritt und einem neuen Kriminalfall sind die Originalsprecher am 21. November nun in der Nürnberger Meistersingerhalle zu Gast. Wir verlosen hierfür zwei Mal zwei Tickets unter unseren Lesern.

Live-Hörspiel in Nürnberg: TKKG-Sprecher kommen in die Meistersingerhalle

Die Jugendreihe "TKKG" schreibt seit 40 Jahren Geschichte. Seit Serienstart 1979 hat die "TKKG-Bande" mittlerweile über 200 Fälle gelöst und das nicht nur in Wort und Schrift, sondern auch in Film und Fernsehen, auf der Kinoleinwand und der Theaterbühne. Nun entern sie auch Deutschlands Veranstaltungssäle. Mit einem neuen Fall im Gepäck sind die Originalsprecher am 21. November live in der Nürnberger Meistersingerhalle zu Gast.

Seit jeher setzten sich die vier Freunde Tim, Karl, Klößchen, Gaby und Hund Oskar gegen Unrecht und Verbrechen ein. Mit über einer Million Streams pro Tag ist das Kult-Hörspiel bis heute ein Dauerbrenner für Klein und Groß. Viele Fälle gelten dabei als generationenübergreifende Klassiker.