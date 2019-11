Nürnberg vor 1 Stunde

Kindergeburtstag

Tipps für Kindergeburtstage in Nürnberg: So wird jede Feier ein Fest

Werden Sohn oder Tochter wieder ein Jahr älter, fragen sich die Eltern oft, wie sie den Ehrentag ihres Nachwuchses am besten begehen können. Wir geben Ihnen Tipps an die Hand, wie sie den Kindergeburtstag in Nürnberg zu einem gelungenen Erlebnis machen. Von Elisabeth Sydow.