Nürnberg vor 32 Minuten

Forschung

Tierversuche am Klinikum Nürnberg starten mit vier Ratten

Trotz Proteste starten bald an der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) am Klinikum Nürnberg Tierversuche. Zur Erforschung von Typ-II-Diabetes wird es ab Frühjahr 2019 Tests an Versuchstieren geben. Gestartet wird mit vier Ratten.