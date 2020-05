Nürnberg vor 1 Stunde

Tiere

Tierherde rennt auf Autobahn - A3 bei Nürnberg für zwei Stunden gesperrt

Am Montagmorgen ist es auf der A3 in beiden Richtungen zu großen Behinderungen gekommen. Eine Tierherde ist auf die Autobahn gerannt und hat den Verkehr in beide Richtungen für mehrere Stunden zum erliegen gebracht.