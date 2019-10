Tierheim Nürnberg überwältigt: Bericht zu Baby-Kater Alexander löst "riesige Welle der Hilfsbereitschaft" aus

Update Freitag, 18. Oktober 2019: Tierheim Nürnberg bedankt sich für Spenden

"Danke für diese riesige Welle der Hilfsbereitschaft!", schreibt das Tierheim Nürnberg am Freitag (18. Oktober 2019) auf seiner Facebook-Seite. Nachdem das Tierheim einen Tag zuvor seine Spendenhotline freigeschalten hatte, sind an nur einem Tag so viele Spenden eingegangen, dass Alexanders Operation in Höhe von 800 bis 1000 Euro finanziert werden kann.

Aber damit nicht genug: Laut Tierheim Nürnberg kamen so viele Spenden ein, dass sogar anderen hilfsbedürftigen Katzen geholfen werden kann. "Derzeit haben wir leider einige verunfallte oder sehr kranke Katzen - fast alles Fundtiere, deren Besitzer sie nie mehr geholt haben", so das Tierheim.

Tierheim Nürnberg bittet um Hilfe für Baby-Kater Alexander

Der Baby-Kater ist gerade mal vier Monate alt und hat schon viel erlebt. Ohne Mama ist er mit seinen Brüdern mit gerade mal einer Woche ins Tierheim Nürnberg gekommen. Liebevoll wurde er von einer Mitarbeiterin des Tierheims mit der Flasche großgezogen, als er aber das Laufen angefangen hat, bemerkten die Pfleger, dass er ein großes Problem mit dem rechten Knie hat.

Viele Tierheime in Franken sind überfordert: In unterfränkischen Münnerstadt quillt das Tierheim gerade zu über. Mehr als 200 Katzen sind derzeit in dem Tierheim untergebracht.

Alexander kann ohne OP nicht weiterleben - Tierheim Nürnberg braucht Hilfe

Dank Physiotherapie läuft Alexander nun deutlich besser. Jetzt aber hat sich herausgestellt, dass die Kniescheibe um fast 180 Grad verdreht ist, das heißt, die Kniescheibe sitzt fast in der Kniekehle. So kann Alexander nicht weiterleben.

Sobald die Wachstumsfuge geschlossen ist, muss er operiert werden. Diese OP kostet 800 bis 1000 Euro. Dazu muss er aktuell alle vier Wochen zur Kontrolle zur Fachtierärztin und wöchentlich zur Physiotherapie. Ein finanzieller Kraftakt für das Tierheim und auch für zukünftige neue Besitzer. Da Alexander und seine Brüder Max und Moritz nicht getrennt werden sollen, sucht das Tierheim Nürnberg jetzt dringend Unterstützung für die OP und die Nachsorge.

Tierheim Nürnberg: "Jeder Cent hilft dem kleinen Alexander"

Um die OP und Pflege für Alexander finanzieren zu können, hat das Tierheim Nürnberg seit langem mal wieder ihre Spendenhotline geschalten. So können Sie Alexander helfen: