Am Dienstag (07. April 2020) fand ein Passant an der U-Bahnstation "Fürth Rathaus" sieben Hundewelpen in einem Hunde-Kinderwagen. Die Tiere waren alleine ohne Besitzer oder Mutter dort zurückgelassen worden.

Der Passant verständigte einen Busfahrer, mit dessen Hilfe der Notdienst des Tierheims Nürnberg gerufen wurde. Die Tierschützer holten die Welpen ab und brachten sie ins Nürnberger Tierheim.