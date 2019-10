Tierheim Nürnberg sucht Hinweise zu ausgesetztem Hund

Dackelmix wurde am Dienstag (8.10.2019) in der Regensburger Straße zurückgelassen

Tier ist verängstigt und lässt sich von keinem Menschen anfassen

Das Tierheim Nürnberg wendet sich mit einem Facebookpost an die Nürnberger: "Wer hat Hinweise zu meiner Vergangenheit?", heißt es darin. Gesucht werden Anhaltspunkte zu einem kleinen, einjährigen Dackelmix, der in der Regensburger Straße in Nürnberg am Dienstag (8.10.2019) im Regen ausgesetzt wurde.

Hund mit Decke in Nürnberg ausgesetzt

Neben dem kleinen Dackelmix wurde lediglich eine Tüte mit "Hunde-Sachen, wie eine Hundedecke" hinterlassen, so Miriam Bader als Mitarbeiterin des Tierheims Nürnberg. Der kleine Hund ist derzeit noch sehr ängstlich und verunsichert und lässt sich von keinem Menschen anfassen.

Im Vordergrund steht deshalb, zunächst herauszufinden, wer der Hund ist und wem er gehört, bevor man ein neues Zuhause für den Kleinen sucht, so Bader weiter.

Tier ohne Namen: Das ist bisher bekannt

Rasse: Dackelmix

circa ein Jahr alt

männlich

unkastriert

Wer Hinweise zu dem Besitzer oder zu dem Hund selbst machen kann, kann sich beim Tierheim Nürnberg unter der Telefon 0911/919890 oder direkt auf der Facebookseite melden.