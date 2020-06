Tierheim Hersbruck sucht Besitzer von totem Kater

Wanderer findet Tier in Speikern

Junger Kater hatte Verband und war mit Müllsäcken zugedeckt

Toter Kater in Speikern gefunden: Am Freitag (5. Juni 2020) wurde ein verstorbener Kater in das Tierheim Hersbruck gebracht. Das Tier war in Speikern (Nürnberger Land) neben einem Mülleimer, versteckt unter Müllsäcken, gefunden worden. Der Besitzer ist noch nicht bekannt.

"Wir tappen im Moment noch komplett im Dunkeln", berichtet Ronja Pfaffenberger, die stellvertretende Leiterin des Tierheims Hersbruck, im Gespräch mit inFranken.de. Bisher wisse man, dass der Kater am Waldparkplatz in Speikern von einem Wanderer gefunden worden war.