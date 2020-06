Tierheim Hersbruck: Katzen-Babys aus Horror-Transport noch lange nicht vermittelbar

Tierheim Hersbruck päppelt Katzen-Babys wieder auf

Kätzchen müssen noch drei bis vier Monate in Tierheim bleiben

Zoll rettete Tiere aus einem Transporter auf A3

Vermittlung noch unsicher

Update vom 12. Juni 2020, 07.35 Uhr: Vermittlung der Katzen-Babys noch nicht möglich

Nach dem Horror-Transport sind die sechs Kätzchen noch sehr geschwächt. Voraussichtlich müssen sie wohl noch eine ganze Weile im Tierheim Hersbruck bleiben. „Es kann noch drei bis vier Monate dauern, bis sie vermittelt werden können“, so Ronja Pfaffenberger, stellvertretende Leiterin des Tierheims.

„Die Kleinen müssen 12 Wochen alt sein, um die Tollwood-Impfung zu bekommen.“ Danach müsse man 21 Tage bis zu einer Blutuntersuchung warten, dann folgen weitere Impfungen. Wie die Katzen-Babys darauf reagieren, sei noch nicht abzusehen: „Bei so kleinen Mischlingen weiß man das nicht so genau“, so Pfaffenberger. Es könne sein, dass die Kätzchen nicht überleben.

„Wir bekommen viele Anfragen zu den Kleinen. Natürlich freuen wir uns darüber, aber wir möchten klar sagen: Das geht im Moment nicht. Wir wissen nicht, wie es in ein paar Wochen oder Monaten um die Katzen steht.“ Alle sechs seien aber am Leben. Obwohl sie deutlich matter sind, als die anderen Katzen-Babys im Tierheim, spielen sie schon sehr schön. Ob jemals eine Vermittlung möglich ist, bleibt abzuwarten.

Zoll fand Kätzchen bei Autobahn-Kontrolle

Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 hatten Zollbeamte am Freitag (29. Mai 2020) die sechs ausgehungerte Katzen-Babys gefunden: Durch ihre jämmerlichen Miau-Rufe machten die kleinen Kätzchen auf sich aufmerksam. Die Beamten vermuteten eigentlich, dass der Transporter aus Moldawien Zigaretten schmuggelt. In einem Karton fanden sie dann die sechs Kätzchen, die Babys waren in einem erbärmlichen Zustand. Nach 18 Stunden Fahrt waren sie bereits völlig ausgehungert und dehydriert. Jetzt kümmert sich das Tierheim Hersbruck um die kleinen Katzen.