Tiergarten Nürnberg trauert: Giraffenbulle "Leon" ist gestorben

Giraffe "Leon" aus dem Nürnberger Tiergarten ist gestorben. Das Tier wurde knapp zehn Jahre alt.Pfleger fanden das Tier in seinem Stall auf. Tierärzte konnten den Tod von "Leon" nur noch bestätigen.

Giraffenbulle "Leon" hinterlässt keinen Nachwuchs

Am 19. August 2009 wurde "Leon" in der Wilhelma in Stuttgart geboren. Im Nürnberger Tiergarten lebte das Tier seit Mai 2012. Das Giraffenmännchen hat keinen Nachwuchs hinterlassen, obwohl es zeitweise mit drei Weibchen im Gehege lebte.

Gesundheitsprobleme plagten "Leon" schon seit längerer Zeit

Schon seit längerem hatte der Giraffenbulle Huf- und Verdauungsprobleme. Zuletzt kamen Bewegungsstörungen und Hautveränderungen hinzu. Die Ursache der Krankheit konnte trotz Probeentnahmen und Röntgenuntersuchungen nicht herausgefunden werden. Ein Pathologe untersucht das Tier derzeit.

Tiergarten Nürnberg soll ein neues Giraffenweibchen bekommen

Wahrscheinlich bekommt der Nürnberger Tiergarten aber Nachwuchs: Schon vor Wochen hat der Zoo das Europäische Arterhaltungsprogramm um die Übernahme eines anderen Giraffenweibchens gebeten, da sich die gesundheitlichen Beschwerden "Leons" immer weiter verschlechtert hatten. Die Giraffe "Lubaya", mit der "Leon" zusammenlebte, soll nicht lange alleine im Giraffenhaus bleiben.

Erst im letzten Jahr war Delfin "Moby" im Alter von etwa 58 Jahren gestorben.