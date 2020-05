Tiergarten Nürnberg: Neues Außengehege der Gorillas eröffnet

Seit Montag (11.05.2020) ist der Tiergarten Nürnberg wieder offiziell für Besucher geöffnet.Es gelten aber weiterhin Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen. So dürfen beispielsweise maximal 3250 Besucher täglich den Tiergarten besuchen.

Auf eine besondere Attraktion können sich Besucher jetzt zusätzlich freuen: Die neue Außenanlage der Gorillas ist seit Donnerstag (07.05.2020) offiziell in Betrieb. Erstmals haben jetzt Besucher die Gelegenheit, die Gorillas - wenngleich auch mit größerem Abstand - bei passenden Witterungsverhältnissen ungestört von Zaun oder Scheiben zu beobachten.

Auch Menschenaffen können an Covid-19 erkranken

Bei ihrem ersten Erkundungsgang am Donnerstag hat die gesamte Gorilla-Gruppe ihr neues Heim bereits souverän inspiziert. Die derzeit nötigen Abstandsregelungen bieten nicht nur den Besuchern, sondern auch den Tieren Sicherheit, denn: Nach derzeitigem Kenntnisstand können alle Menschenaffen an Corona erkranken. Diese Gefahr droht nicht nur den Tieren im Zoo, sondern auch den in der Natur lebenden Affen. Im Falle eines auch indirekten Kontakts mit einem Menschen, der Coronaviren überträgt, auch ohne selbst erkrankt zu sein, kann es für Affen lebensbedrohlich werden.