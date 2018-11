Tiergarten Nürnberg: Deshalb musste Giraffe Lilli eingeschläfert werden

Am Dienstag musste die Netzgiraffe Lilli im Tiergarten der Stadt Nürnberg eingeschläfert werden. Lilli hatte seit dem ersten Lebensjahr eine Fehlstellung des rechten Hinterbeins. Die Fehlstellung verschlechterte sich in den letzten Monaten so stark, dass die Giraffe kaum mehr auftreten konnte. Eine Schmerztherapie schlug nicht mehr an.

Giraffe erreichte hohes Alter

Deshalb traf der Tiergarten die Entscheidung, Lilli von ihren Schmerzen zu erlösen und zu töten. Zuvor war es dank eines tiermedizinischen Trainings sowie durch regelmäßige Klauenpflege gelungen, die Fehlstellung teilweise zu korrigieren. Lilli kam in der Vergangenheit mit ihrer Einschränkung überraschend gut zurecht. Mit 19 Jahren erreichte sie ein erstaunlich hohes Alter. Unter den 99 weiblichen Netzgiraffen in Europa war Lilli die drittälteste.

Lilli wurde am 13. August 1999 im Tiergarten Nürnberg geboren. Sie hat drei Jungtiere erfolgreich aufgezogen, die bisher schon für sieben Enkelkinder im Europäische Erhaltungszuchtprogramm gesorgt haben.