Schlechte Nachrichten für fränkische Reisende: Thomas Cook sagt aufgrund seiner Insolvenz alle Reisen für 2020 ab. Das berichtet die dpa. Betroffen ist damit auch der Nürnberger Flughafen.Was können Betroffenetun?

Abgesagte Reisen: Diese Kunden sind betroffen

Betroffen sind Kunden, die eine Reise über die deutschen Tochterunternehmen des britischen Touristikkonzerns Thomas Cook gebucht haben. Dazu gehören die Veranstaltermarken Neckermann Reisen, Öger Tours, Bucher Reisen und Air Marin sowie über Thomas Cook International gebuchte Trips. Nachdem die britische Mutter Pleite gegangen war, hatte die deutsche Thomas Cook am 25. September einen Insolvenzantrag gestellt.