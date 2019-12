Finale bei "The Voice-Senior": Die zwei Kandidaten aus Nürnberg, die am Sat.1-Gesangswettbewerb ab 60 Jahren teilgenommen haben, konnten ihre Coaches bis zum Finale begeistern. Für den Sieg reichte es für Eva Norel und Michael Poteat jedoch nicht.

Beide Nürnberger scheitern im "The Voice Senior"-Finale

Die gebürtige Nürnbergerin, die heute am Chiemsee lebt, bekam für ihre Darbietung des Whitney-Houston-Songs "Greatest Love of all" viel Lob. Gereicht hat es für den Sieg aber nicht. Norel konnte sich gegen ihre Konkurrentin Silvia Christoph nicht durchsetzen. Ihr Coach entschied sich im großen Finale aber nur knapp für die Rocklady.