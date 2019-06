Nürnberg vor 56 Minuten

RiP

The BossHoss heizt dem Publikum auf Rock im Park 2019 ordentlich ein

Am Samstag war die siebenköpfige Band "The BossHoss" bei Rock im Park 2019 am Start. Die Mischung aus Folk-Gitarren, Funk-Blechbläsern und rockigem Gesang ergaben ein unvergessliches Konzert für alle Besucher.