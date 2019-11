"Terminal 90" meldet Insolvenz an - Event-Location am Airport Nürnberg vor dem Aus?

Nürnbergs "Terminal 90" ist insolvent: Event-Location am Airport Nürnberg steckt in Zahlungsschwierigkeiten. Die Event-Gastronomie "Terminal 90" am Airport Nürnberg ist finanziell angeschlagen und hat aus diesem Grund nun Insolvenz angemeldet. Die bis zum Jahresende geplanten Veranstaltungen sollen stattfinden - wie es mit dem Betrieb und seinen fast 80 Mitarbeitern danach weitergeht, ist indes völlig offen.

Droht "Terminal 90" das Aus? Location am Airport Nürnberg ist pleite

Das Nürnberger Eventlokal "Terminal 90" am Flughafen steckt in finanziellen Schwierigkeiten und hat aus diesem Grund nun Insolvenz angemeldet. Das entsprechende vorläufige Verfahren läuft seit Ende Oktober am Amtsgericht Nürnberg. Ob dem Etablissement, das aktuell knapp 80 Mitarbeiter beschäftigt, das vollständige Aus droht, ist gegenwärtig ungewiss. Zwar soll der Betrieb bis Ende Dezember in vollem Umfang aufrechterhalten werden - ob und wie es mit dem "Terminal 90" im neuen Kalenderjahr weitergeht, ist momentan noch völlig offen.

"Der Betrieb geht aktuell uneingeschränkt weiter. Bis Ende des Jahres finden in jedem Falle alle Veranstaltungen statt - einschließlich Silvester", verspricht Insolvenzverwalter Stefan Waldherr im Gespräch mit inFranken.de. "Niemand muss Angst haben, dass eine bereits gebuchte Veranstaltung ausfallen wird." Was die Zeit ab Januar 2020 anbelangt, gibt sich der Nürnberger Rechtsanwalt zumindest betont optimistisch. "Das Terminal 90 ist eine Marke, die gut angenommen wird. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass es mit dem Betrieb weitergehen wird. Wir stehen derzeit mit mehreren Personen in Kontakt, die uns bei der Lösung des Problems behilflich sein können."