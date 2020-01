Petition für "T90" gestartet: Die Betreiber der Kult-Disco "Terminal 90" in Nürnberg sind finanziell angeschlagen und haben deswegen Insolvenz angemeldet. Wie es mit dem Club 2020 weitergeht, ist momentan noch völlig offen. Am Samstag (11.01.2020) fand vorerst die letzte Party in der Location statt. Vom Aus des Eventlokals am Airport wären insbesondere die fast 80 Menschen betroffen, die dort gegenwärtig angestellt sind. Jetzt haben Unterstützer eine Petition zum Erhalt des "T90" gestartet.

Petition gegen Schließung: Fast 2000 Unterschriften für das "T90" gesammelt

Die Club-Liebhaber wollen nicht akzeptieren, dass mit den Partys am Airport nun Schluss sein soll. "Ein Verlust für alle, die jahrelang Gäste waren und die hier unvergessliche Erlebnisse hatten. Das Terminal 90 ist so facettenreich wie kaum eine andere Location in Nürnberg", beschreibt Petition-Gründerin Pia S. ihre Lieblingsdisco.

Darüber hinaus liegen Pia S. auch die Angestellten der Disco am Herzen: "Lasst uns somit, neben unserem Spaß, auch an die Jobs der Mitarbeiter denken", appelliert sie. Bereits jetzt (Stand: 13.01.2020) wurde das Ziel von 2000 Unterschriften schon fast erreicht. Es fehlen nur noch knapp 200 Unterschriften zum Erfolg der Petition. Dazu kommen noch viele Unterschriften, die bei der Abschlussparty gesammelt wurden. Die Petition soll dann dem Betreiber, der Neumarkter Brauerei Lammsbräu, übergeben werden.

Zwei Menschen sind besonders traurig über die Schließung des "Terminal 90": Für Klaus und Gabriele Zimmermann ist die Event-Location am Airport ein ganz besonderer Ort - denn hier nahm ihre große Liebe einst ihren Anfang.