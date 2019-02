RTL startet am 06. März die neue TV-Show "Temptation Island". Jeweils elf Single-Männer und Single-Frauen wollen die Kandidaten verführen. Unter den männlichen Singles sind auch zwei Franken.

Anthony aus Nürnberg kann Körpersprachen lesen

Der 30 Jahre alte Anthony Schirru stammt aus Nürnberg. Sein Beruf ist das Modeln. In seiner Freizeit reist er gerne, beschäftigt sich mit Kultur, Menschen, Psychologie und Wachstum. Außerdem treibt er gerne Sport. Bereits seit einem Jahr ist der 1,90 Meter große Nürnberger Single. Seine Traumfrau sollte Kurven haben. Anthony würde gerne tiefgründige Gespräche mit seiner Partnerin führen können. Ihm ist Humor und eine positive Ausstrahlung wichtig.

8+

Anthony Schirru strahlt eine anziehende Ruhe aus. Sein Psychologiestudium in Finnland hat er abgebrochen. Zwischenzeitlich hat er in New York gelebt. Er kann Körpersprachen lesen und weiß dadurch, was die vergebenen Frauen brauchen.

2017 nahm Anthony bereits bei "Love Island" teil und dürfte dadurch einigen Leuten bereits bekannt sein. Auch privat hat Anthony häufig wechselnde Partnerinnen, da er schnell das Interesse verliert.

Neben den Männern buhlen auch sexy Single-Frauen um die vergebenen Männer: Fränkin bei "Temptation Island": Patrizia (25) soll Männer ausspannen

James aus Erlangen besticht mit Barkeeper-Fähigkeiten

James Jennings aus Erlangen ist Barkeeper. Seine Hobbys sind Fußball, er unternimmt viel mit Freunden und flirtet gerne. Schon seit zwei Jahren ist der Kandidat von "Temptation Island" Single. Er mag Frauen, die etwas größer und sportlich sind. Wichtig sind ihm ein gepflegtes Auftreten, schöne Lippen und Zähne und ein schöner Hintern. Außerdem sollte seine Traumfrau offen, lebhaft und lustig sein, keinesfalls verklemmt.

Der 23-jährige Barkeeper aus Erlangen ist immer gut drauf. Damit einher geht sein ungebremstes Mitteilungsbedürfnis: Länger als fünf Minuten kann er nicht still sein. Ihn kennzeichnen leichte Naivität, Unterhaltsamkeit und Witz. Er kommt bei den Frauen gut an, weil er jede zum Lachen bringen kann. Außerdem hat er viel Charme und hat ein echtes Entertainer-Talent.

James glaubt nicht, dass die vergebenen Frauen treu bleiben können. Er wird alles geben, um die Kandidatinnen zu verführen.

Mehr über die Singles kann man auf der RTL-Webseite erfahren.

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies" ab dem 06.03.2018 exklusiv bei TVNOW: www.tvnow.de