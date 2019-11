Mehrere Taschendiebstähle in Nürnberger Supermärkten am Wochenende: Ist eine Bande aktiv?

In Nürnberg beklauten unbekannte Täter am Wochenende (15. bis 17. November) mehrere Kunden in Supermärkten. Die Diebe gehen dabei äußerst dreist vor und nutzen die Arglosigkeit ihrer Opfer aus. Das berichtet die Polizei.

In Nürnberger Verbrauchermarkt: Unbekannter täuscht Rentnerin

Am Freitag (15. November) sprach gegen 12.45 Uhr ein Unbekannter eine Rentnerin in einem Verbrauchermarkt in der Bucher Straße 41 an. Er verwickelte die Frau in ein Gespräch. Erst an der Kasse bemerkte die Rentnerin, dass ihre Geldbörse inklusive Bargeld geklaut worden war.

So sah der Täter aus: Rentnerin gibt Beschreibung ab

männlich

circa 1,65 Meter groß

schlank

trug eine hellblaue Jeans, eine dunkle Jeansjacke und eine helle Strickmütze