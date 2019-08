"Tante Noris am See" in Nürnberg: Das macht das Restaurant am Wöhrder See so besonders

Name: Die inklusiven Cafés der "Noris Inklusion" in Nürnberg

Neu: Nach dem Café am Hauptmarkt und beim Marienbergpark hat nun die "Tante Noris am See" direkt am Ufer des beliebten Stausees im Herzen der Stadt eröffnet. Im ehemaligen "Seecafé" in der Nürnberger Veilhofstraße 38 präsentiert sich "Tante Noris am See" von 11 bis 19 Uhr (Montag ist Ruhetag) in frisch renovierten Räumlichkeiten.

Internet: Die komplette Speisekarte plus Infos rund um die neue "Tante Noris am See" gibt es im Internet unter www.noris-gastro.de.

Interview mit Tobias Braun: Inklusion durch Alltag Herr Braun, kürzlich haben Sie von der "Noris Inklusion" das dritte Inklusions-Restaurantcafé in Nürnberg eröffnet. Warum passen Gastro und Inklusion so gut zusammen?

Weil Gastronomie eine Begegnung in einer ganz alltäglichen Situation schafft. Gast und Service-Mitarbeiter treffen aufeinander, nicht Mensch mit und ohne Behinderung! Das ist eine Begegnung auf Augenhöhe, ohne Stigma, bei der man den Gegenüber direkt wahrnimmt und so unsere Menschen mit Behinderung ihre Kompetenzen in einem natürlichen Kontext zeigen können. Dass wir es bei unseren Betrieben auch noch in eine entspannten Atmosphäre schaffen, ist noch das i-Tüpfelchen!

Wie viel Fördermittel sind nötig, damit solche Projekte laufen?

Wenn man von "solch einem Projekt" spricht, ist es wichtig zu betonen, dass keine Fördermittel in den Gastrobetrieb fließen, sondern nur in die pädagogischen Leistungen für unsere Mitarbeiter mit Behinderung. Die Höhe dieser Fördermittel ist abhängig von der individuellen Situation der bei uns tätigen Personen. Unterstützungsleistungen für unser gastronomisches Angebot bestehen hingegen nicht. Hier müssen wir, wie auch andere Gastronomie-Betriebe, unsere Kosten durch unsere verkauften Speisen und Getränke decken. Der Wöhrder See wird komplett neu gestaltet - mit Unterstützung von Ministerpräsident Söder.

Können Sie durch Fördermittel trotzdem niedrigere Preise für Schnitzel, Pommes & Co anbieten?

Nein, gerade auf das Speisen-Angebot wirken sich die Fördermittel nicht aus. Schnitzel, Pommes oder bei uns eher Kaffee und Kuchen, Fish & Chips oder ein Sandwich mit Kräutern aus dem eigenen Anbau der Natur-Erlebnis-Gärtnerei haben marktübliche Preise. Bei der Kalkulation des Angebotes agieren auch wir wie ein "ganz normales Restaurant". Qualitativ hochwertige Produkte, gerade in Bio-Qualität haben einen gewissen Preis.

Neben dem neuen Inklusions-Restaurant am Wöhrder See soll demnächst ein See-Kiosk eröffnen, der von der Lebenshilfe ebenfalls als Inklusionsprojekt betrieben werden soll. Warum belebt die Konkurrenz auch im Inklusionsbereich das Geschäft?

Gerade im sich stark entwickelnden Raum der Wasserwelt Wöhrder See ist der Bedarf riesig! Der Zuspruch den die "Tante Noris am See" bereits im ersten Monat erfahren hat zeigt, dass dort der Wunsch nach einer breiten gastronomischen Versorgung besteht. Der Gast in der Wasserwelt Wöhrder See kann selbst entscheiden, ob er vom Stadtstrand die paar Meter auf sich nimmt, um bei der "Tante Noris am See" den leckeren Wildkräutersalat zu bekommen, den es vielleicht an einem Kiosk so nicht gibt. Vielfalt bereichert!

Was gefällt Ihnen persönlich besonders am neuen See-Restaurant?

Die wunderbare Lage, ein traumhafter Blick auf der Wöhrder See, während man bei gutem Essen ganz entspannt dem Treiben auf dem Steg zusehen kann! Außerdem spricht mich die Vielfalt der Besuchergruppen an, die Gäste bei der "Tante Noris am See" sind - Studenten, Senioren, Kinder, Familien, Sportler, Passanten, Radfahrer und viele mehr. Und mittendrin unsere Menschen mit Behinderung, die eine tolle Arbeit leisten!

Können Sie ein Gericht besonders empfehlen?

Als Nürnberger befürworte ich natürlich den Schäuferle-Burger. Ganz ohne Knochen und Klos, aber auch wahnsinnig lecker!

Sie betreiben neben Cafés und Restaurants auch Gärtnereien und vieles mehr. Wie vielen Menschen mit Handicap geben Sie in Nürnberg derzeit eine bezahlte Aufgabe im Leben?

Bei der "Noris Inklusion" sind aktuell über 500 Menschen tätig und erfahren so Teilhabe am Arbeitsleben. Wir versuchen durch eine große Breite in unseren Arbeitsbereichen Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung so passgenau wie möglich zu machen. Auf diesem Weg kann der eine oder andere noch näher an den allgemeinen Arbeitsmarkt herangeführt werden. Ob im Bereich Metallbearbeitung, Druck, Scanning, E-Check, Küche, Pflanzenanbau, oder auch Töpfern. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei eben auch das von der klassischen Werkstatt für Menschen mit Behinderung losgelöste Angebot im Bereich Gastronomie.