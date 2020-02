"Take Me Out": RTL plant Ausgabe für Schwule: Der Kölner Fernsehsender RTL bastelt aktuell an einem Ableger seiner Kuppelshow "Take Me Out", in dem homosexuelle Männer im Mittelpunkt stehen.

Für die geplante Sonderausgabe des Datingformats sucht die Produktionsfirma derzeit online nach Kandidaten. Zu diesem Zweck ist für den 27. März ein Casting für schwule Singles in Nürnberg angesetzt.

"Endlich - Er sucht ihn! Take Me Out gibt es nun auch für Männer, die Männer suchen! " heißt es auf der Facebook-Seite der Kuppelsendung. "Die Castings für 'Take Me Out For Gays' starten jetzt! Mach mit und finde deinen Traumprinzen, denn jetzt sind die Männer am Buzzer!"

Casting in Nürnberg: RTL sucht flirtwillige Singlemänner

Interessenten können sich auf der Webseite der Produktionsfirma UFA für das Casting in Nürnberg anmelden. "In einer Sonderausgabe der erfolgreichen Dating-Show stellt sich ein Mann 30 attraktiven Singles. Über drei Runden heißt es für ihn, die Männer von sich zu überzeugen", heißt es dort.

"Welcher Mann kann die Singles verzaubern? Wer darf sich bei einem Champagner-Date näher kommen? Bist du Manns genug, zwischen 18 und 40 Jahre alt, schlagfertig und um keinen Spruch verlegen? Dann bewirb dich jetzt!"

Mit der von Comedian Ralf Schmitz moderierten Show "Take Me Out" fährt RTL regelmäßig gute Quoten ein. Laut dem Branchenportal "dwdl" unterhielt unterhielt die Show erst Anfang Februar so viele junge Zuschauer aus der werberelevanten Zielgruppe wie zuvor "Deutschland sucht den Superstar". Während die Castingshow auf 17,2 Prozent Marktanteil kam, erreichte "Take Me Out" 20,4 Prozent.

"Take Me Out For Gays": Casting am 27. März

Das Casting für flirtwillige Singlemänner in Nürnberg findet am 27. März zwischen 15 und 21 Uhr im Ringhotel Loew's Merkur in der Pillenreuther Straße 1 statt.

