Süßer Gorilla-Nachwuchs im Tiergarten Nürnberg: Habibu bringt erstes Junges zur Welt

Nürnberger Tiergarten im Baby-Glück: Am Sonntag (3. November 2019) hat Gorillaweibchen Habibu ihr erstes Junges zur Welt gebracht. Wie die Stadt Nürnberg in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wurde das Jungtier um kurz nach 20 Uhr geboren.

Die zwölfjährige Gorilla-Dame Habibu kümmerte sich direkt nach der Geburt fürsorglich um ihren Nachwuchs. Das Gorilla-Baby hielt sich selbstständig an seiner Mutter fest. Habibu lebt seit dem 12. September 2014 im Tiergarten Nürnberg, wo sie sich schnell in ihrer neuen Gruppe einlebte.

Gorillahaus leider vorerst geschlossen

Schlechte Nachrichten für Besucher, die den Nachwuchs bewundern wollen: Das Gorillahaus bleibt vorerst noch geschlossen, da ein Jungtier eines anderen Gorillaweibchens leider verstorben ist. Die 13-jährige Gorilla-Dame Louna muss sich erst noch von ihren verstorbenen Baby trennen, was einige Tage in Anspruch nehmen kann, wie die Stadt Nürnberg mitteilt.