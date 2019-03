Sturmtief "Bennet" wütet in Franken - die Sturmschäden in der Region

Sturm "Bennet" hinterlässt Schäden in der Region: Zum Wochenstart ereilte Sturmtief "Bennet" die fränkischen Regionen und sorgte mit teils heftigen Sturmböen und Regenschauern für Chaos. Davon beeinträchtigt war neben dem Straßen- auch der Zugverkehr. In Mittelfranken war beispielsweise in den Abendstunden die Zugstrecke zwischen Ansbach und Nürnberg gesperrt, da ein Baum in eine Oberleitung stürzte. Daneben gab es zahlreiche weitere Schäden in Ober-, Mittel- sowie Unterfranken. inFranken.de fasst alles Schäden im Ticker zusammen.

Sturm "Bennet" wütet: Baum trifft Auto in Nürnberg

In den Abendstunden des Montags (4. März 2019) wurde beispielsweise in der Volckamerstraße in Nürnberg ein Baum entwurzelt. Dieser stürzte anschließend auf ein Auto und demolierte dies.

Wie die Feuerwehr Nürnberg berichtet, mussten die Einsatzkräfte am Rosenmontag allein in Nürnberg zu 83 Einsätzen ausrücken: Dabei handelte es sich überwiegend um abgestürzte Teile, lose Gerüste, umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste. Hinzu kamen rund 85 Einsätze in Fürth, Erlangen, Nürnberger Land, Landkreis Fürth und Erlangen-Höchstadt. Gegen 21.30 Uhr am Montagabend hatte sich die Anzahl der Einsätze auf 168 summiert. Laut Leitstelle der Feuerwehr Mittelfranken kam es jedoch zu keinen Personenschäden.

Zusätzlich: In ganz Bayern sorgte der Sturm für Schäden. Die Lage im Überblick.

Sturmtief "Bennet" wütet in Franken: Eine erste Bilanz Mehr zum Video "Sturmtief "Bennet" wütet in Franken: Eine erste Bilanz"

In Oberfranken und Unterfranken warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiterhin vor Sturmböen, es wurde eine amtliche Warnung für Lagen über 800 Meter bekannt gegeben. Diese betrifft insbesondere die Stadt und den Landkreis Hof, die Stadt und den Landkreis Bayreuth sowie den Landkreis Rhön-Grabfeld.