Stromausfälle in mehreren mittelfränkischen Landkreisen

Umgestürzte Bäume oder Äste beschädigten Stromleitungen und sorgten für Stromausfälle in den Landkreisen Nürnberger Land, Fürth sowie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, teilt N-ERGIE am Freitagmorgen mit.

Am Donnerstagabend kurz vor 21 Uhr fiel der Strom in den ersten Haushalten im Bereich Zirndorf und Wilhermsdorf aus. Ab 22.30 Uhr folgten mehrere Ausfälle in den Bereichen Happurg, Kleingschaidt und Feucht. Am frühen Freitagmorgen kam es im Bereich Dachsbach zu einem Stromausfall. Am Freitagvormittag seien betroffene Kunden wieder am Netz, erklärt N-ERGIE. Die Techniker seien noch unterwegs und begutachteten die Leitungen.

315 Unwetter-Einsätze: Allein 50 in Nürnberg

Die Feuerwehren in den Städten Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie in den Landkreisen Erlangen-Höchstadt, Nürnberger Land und Fürth rückten bis zum Freitagmorgen zu insgesamt 315 Einsätzen aus. Meist ging es darum, angeschlagene oder herabgestürzte Bäume und Äste zu entfernen.

Innerhalb der Stadt Nürnberg wurden dabei 50 Einsätze registriert. Neben den Einheiten der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Katzwang, Moorenbrunn, Kornburg, Almoshof, Gartenstadt, Buchenbühl, Buch, Brunn, Worzeldorf und Fischbach im Einsatz. In den Städten Fürth und Erlangen kam es zu 15 beziehungsweise 17 schneebedingten Einsätzen. Im Landkreis Erlangen-Höchstadt rückten die Feuerwehren 67 Mal aus, im Nürnberger Land und im Landkreis Fürth beschäftigten 56 beziehungsweise 63 Einsätze die Feuerwehr.

Autofahrer sollten weiterhin beim Fahren aufpassen

Glücklicherweise wurde, nach ersten Erkenntnissen, niemand verletzt. Umstürzende Bäume und herabfallende Äste sind allerdings weiterhin eine Gefahr. Die Feuerwehr rät deswegen, entsprechend vorsichtig zu fahren.