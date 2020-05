Streit mit Messer: Unbekannter bedroht Mann in Nürnberg - so sieht der Täter aus

Ein Streit in Nürnberg endete damit, dass ein Unbekannter sein Gegenüber mit einem Messer bedrohte. Am Donnerstagvormittag um kurz nach elf Uhr gerieten die zwei Männer im Stadtteil Gibitzenhof in Streit. Der Grund dafür ist der Polizei bisher unklar. Daraufhin soll der noch unbekannte Täter vor einer Bankfiliale am Dianaplatz ein Messer gezogen und einen 60-Jährigen bedroht haben, so die Polizei Mittelfranken. Anschließend soll der Täter Richtung Erlenstraße geflüchtet sein. Der 60-jährige Rentner blieb unverletzt und verständigte die Polizei.

Eine Fahndung mit mehreren Streifen blieb allerdings erfolglos.

Messervorfall in Nürnberg: So sieht der Unbekannte aus

Der unbekannten Täter wird folgendermaßen beschrieben:

Circa 55 Jahre alt

Circa 180 Zentimeter groß

Südosteuropäisches Erscheinungsbild

Graue kurze Haare, eventuell Drei-Tage-Bart

Bekleidet mit schwarzer Oberbekleidung und einer weißen Mund-Nasen-Bedeckung

Sprach Deutsch mit ausländischem (vermutlich griechischem) Akzent

Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 zu melden.