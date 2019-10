Streit in Nürnberg eskaliert: 33-Jähriger tritt Mann mehrfach gegen Kopf - schwere Verletzungen

Ein Streit im Nürnberger Stadtteil Röthenbach führte am Freitagabend zu teils schweren Verletzungen.Drei Männer schlugen gegenseitig auf sich ein. Einem 36-Jährigen wurde mehrfach gegen den Kopf getreten. Das berichtet die Polizei.

Nürnberg: Zeugen rufen Polizei - drei Männer in heftigen Streit geraten

Gegen 20.00 Uhr riefen Zeugen wegen einer heftigen Auseinandersetzung vor einem Einkaufszentrum in der Ansbacher Straße die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen trafen vor Ort auf drei Männer, die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen waren und erhebliche Verletzungen hatten.

Verbaler Streit artet aus: 33-Jähriger tritt Mann mehrfach gegen Kopf

Erste Befragungen ergaben, dass zwischen den drei Männern (27, 33 und 36 Jahre alt) aus bislang unbekannter Ursache ein verbaler Streit ausgebrochen war. Anschließend sollen sich die drei betrunkenen Männer gegenseitig geschlagen haben. Im weiteren Verlauf soll der 36-Jährige von den beiden Kontrahenten zunächst zu Boden geschlagen worden sein. Als er am Boden lag, trat der 33-Jährige mehrmals gegen den Kopf des 36 Jahre alten Mannes.