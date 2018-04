Streikgeschehen am Mittwoch: Demonstrationszüge können zu Verkehrsbehinderungen führen

Wegen der Warnstreiks im öffentlichen Dienst kann es am Mittwoch, 11. April 2018, von 8.30 bis 11 Uhr in Nürnberg zu Verkehrsbehinderungen kommen. Von acht Sammelpunkten vorwiegend innerhalb des Mittleren Innenstadtrings aus zieht ein Demonstrations-Sternmarsch der ver.di-Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft zum Kornmarkt. Zusätzlich ist von 8.45 bis 9.30 Uhr ein Demonstrationszug der Komba Gewerkschaft vom Laufer Tor über die Äußere und Innere Laufer Gasse zum Obstmarkt geplant.

Zur zentralen Warnstreikkundgebung am Nürnberger Kornmarkt werden nach ver.di-Angaben Streikende aus ganz Nordbayern erwartet. Die ver.di-Demonstrationszüge führen über folgende Straßen und Plätze und enden am Kornmarkt:

Route 1: Start um 9.15 Uhr am Kirchenweg, dann Friedrich-Ebert-Platz, Bucher Straße, Neutorgraben, Westtorgraben, Spittlertorgraben, Am Plärrer, Ludwigstraße, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, Kornmarkt.

Route 2: Start um 9.30 Uhr am Hauptmarkt, dann Waaggasse, Weintraubengasse, Maxplatz, Am Hallertor und mündet danach in die Route 1.

Route 3: Start um 8.30 Uhr in der Sandreuthstraße, dann Dr.-Luppe-Platz, Volkmannstraße, An den Rampen, Frankenschnellweg, Rothenburger Straße, Obere Kanalstraße, Südliche Fürther Straße, Fürther Straße, Am Plärrer, Frauentorgraben, Färbertor, Färberstraße, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, Kornmarkt.

Route 4: Start um 9.30 Uhr in der Fürther Straße ab der Kreuzung Maximilianstraße, Südliche Fürther Straße, Am Plärrer, Ludwigstor, Ludwigstraße, Jakobsplatz, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, Kornmarkt.

Route 5: Start um 9.30 Uhr am Richard-Wagner-Platz, Frauentorgraben, Am Plärrer, Ludwigstor, Ludwigstraße, Jakobsplatz, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, Kornmarkt.

Route 6: Start um 10 Uhr am Prinzregentenufer, Steubenbrücke, Marientorgraben, Königstorgraben, Königstor, Königstraße, Hallplatz, Kornmarkt.

Route 7: Start um 9.15 Uhr in der Kressengartenstraße, Wöhrder Talübergang, Wassertorstraße, Wollentorstraße, Keßlerplatz, Theodorstraße, und mündet danach in die Route 6.

Route 8: Start um 9.30 ab Fernmeldeturm Ecke Hansastraße / Schweinauer Hauptstraße, Schweinauer Hauptstraße, Schwabacher Straße, Bauerngasse, Gostenhofer Hauptstraße, Am Plärrer, Ludwigstor, Ludwigstraße, Jakobsplatz, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße, Kornmarkt.

Das Prinzregentenufer, der Busparkplatz in der Grasersgasse und die rechte Fahrspur der Kressengartenstraße in Richtung Innenstadt dienen als Stellflächen für die Busse der nordbayerischen Demonstrationsteilnehmerinnen und Demonstrationsteilnehmer und sind in der Zeit von 8.30 Uhr bis 14 Uhr gesperrt.

Während der Kundgebung wird der Verkehr um den gesperrten Kornmarkt herum durch die Frauengasse zur Grasersgasse geführt. Die Einbahnstraßenregelung der Frauengasse wird im östlichen Teil für die Dauer der Veranstaltung umgedreht. Die Einfahrt Parkhaus City-Point ist nur über die Frauengasse möglich. tom

Bild Download: Die Routen der Demonstrationszüge beim Warnstreik am 11. April 2018

(Bild: Servicebetrieb Öffentlicher Raum / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 5.3 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg