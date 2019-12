Streik bei Germanwings: Nürnberger Flughafen betroffen - diese Flüge wurden annulliert

Nachdem die Gewerkschaft Ufo die Flugbegleiter von Germanwings zum Streik aufgerufen hatte, werden jetzt die Auswirkungen klar. Auch betroffen ist der Nürnberger Flughafen.

Germanwings-Flugbegleiter legen die Arbeit nieder: Dann wird gestreikt

Der Streik beginnt ab Montag, 30. Dezember 2019, 0 Uhr und endet am Mittwoch, 1. Januar 2020 um 24 Uhr. Besonders Fluggäste, die von Berlin-Tegel, München, Köln-Bonn oder Hamburg aus fliegen, sind betroffen.

Streik bei Germanwings: Diese Nürnberger Flüge sind betroffen

Am Nürnberger Albrecht-Dürer-Airport wird der Flug EW 7057 nach Hamburg gestrichen, der ursprünglich am Dienstag (31. Dezember) um 8.20 Uhr losgehen sollte. Ebenfalls fällt der Flug von Hamburg nach Nürnberg um 6.30 Uhr wegen des Streiks aus (EW7056). Weitere Ausfälle sind nicht auszuschließen. Deshalb bietet die Fluggesellschaft Eurowings auf ihrer Website eine Übersicht über alle annullierten Flüge an.