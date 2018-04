Straßensanierung am Friedrich-Ebert-Platz

Von Dienstag bis Freitag, 24. bis 27. April 2018, schließt der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) die im November 2017 begonnene Fahrbahnsanierung in der Bucher Straße am südlichen Friedrich-Ebert-Platz ab. Aufgrund winterlicher Witterungsverhältnisse konnte die Fahrbahndecke im letzten Jahr nicht mehr eingebaut werden. Der eingefärbte Asphalt ist auf die Platzgestaltung abgestimmt und ersetzt den ursprünglich verwendeten Pflasterbelag. Die Gehwege können während der Bauzeit genutzt werden. Der Rechtsabbiegeverkehr vom Kirchenweg in die Bucher Straße wird über die Archivstraße, Pilotystraße und Pirckheimerstraße geleitet. Eine Umleitungsempfehlung ist vor Ort ausgeschildert. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg