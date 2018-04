Straße der Menschenrechte: Aufruf zu Jubiläumsaktion

Unter anderem mit einer Plakataktion feiert die Stadt das 25-jährige Bestehen der Straße der Menschenrechte: Die Installation des israelischen Künstlers Dani Karavan, bei der die 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in über acht Meter hohe Betonsäulen eingraviert sind, feiert im Oktober 2018 Geburtstag. Schulklassen, Verbände, Organisationen und weitere Einrichtungen sind aufgerufen, ihre künstlerischen Vorschläge rund um das Thema Menschenrechte auf 25 Plakatwänden sichtbar zu machen.

Die Plakatwände werden im Zuge der Jubiläumsfeierlichkeiten in der zweiten Oktoberhälfte im ganzen Stadtgebiet präsent sein. Die Eröffnung der Straße der Menschenrechte am 24. Oktober 1993 war der Startpunkt für das menschenrechtliche Engagement in Nürnberg. Das in Stein gemeißelte Bekenntnis zu den Menschenrechten ist sowohl Antwort auf Nürnbergs Vergangenheit wie auch sichtbares Zeichen einer Selbstverpflichtung, die Nürnberg vor 25 Jahren eingegangen ist: nämlich ?dass von unserer Stadt nie mehr Hass, sondern nur noch Signale des Friedens, der Völkerversöhnung und der Menschlichkeit ausgehen sollen.? Nürnberg hat sich auf den Weg zu einer Stadt des Friedens und der Menschenrechte begeben, in der sich an vielen Stellen eine sichtbare und wirkungsvolle Menschenrechtsarbeit etabliert hat.

Wer sich an der Aktion beteiligen will, kann seine Idee bis Freitag, 8. Juni 2018, beim Menschenrechtsbüro der Stadt Nürnberg per E-Mail an menschenrechte@stadt.nuernberg.de oder telefonisch unter 09 11 /2 31-50 15 einreichen. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg