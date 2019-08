Stein bei Nürnberg vor 30 Minuten

Festnahme

Franken: Mann (41) zieht vor Polizisten E-Zigarette - und wird angeschossen

Bei einem Einsatz in Stein bei Nürnberg hat am Donnerstag ein Polizist auf einen 41-jährigen Mann geschossen. Dieser hatte einen "rohrähnlichen Gegenstand" gezogen und auf die Polizisten gerichtet. Nun ist klar, um was es sich dabei gehandelt hat: eine E-Zigarette.