Nürnberg vor 9 Stunden

Unfall

Heizöllaster kracht über Bodenwelle und schlägt leck

In Stein bei Nürnberg ist am Montagmorgen ein Heizöllaster ausgelaufen. Zuvor war der Lkw an einer Bodenwelle hängengeblieben und hatte sich eine Leitung am Unterboden aufgerissen.