Stadt Nürnberg: Vortrag über das Aussehen Nürnbergs im Jahr 800

Der Landschaftshistoriker Herbert Stahl beschreibt in seinem Vortrag ?Nürnberg im Jahr 800? wie die Nürnberger Altstadt vor Siedlungsbeginn näherungsweise ausgesehen hat. Er spricht am Mittwoch, 27. Juni 2018, um 18 Uhr im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15. Unter der ?Laufhöhe? Nürnbergs hat sich zum Teil noch die Topographie einer Landschaft erhalten, wie sie vor Siedlungsbeginn bestand: Flussverlauf, Inseln und Burgberg machten im Jahr 800 einen völlig anderen Eindruck, sodass man die Region heute kaum wiedererkennen würde. Die Darstellung der einstigen Landschaft beruht auf jahrelangen Recherchen und mehr als 100 archäologischen Grabungsberichten. Bei den Untersuchungen kamen überraschende Strukturen zutage, die die Ursprünge Nürnbergs in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag ist Teil des Begleitprogramms zur Sonderpräsentation ?Fremde Schätze: Nürnberg im Jahr 800. Die Ursprungslandschaft unserer Stadt?, die bis 14. Oktober 2018 im Stadtmuseum zu sehen ist. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg