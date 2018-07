Stadt Nürnberg: Tiergarten-Sommer-Kinderfest zum Naturschutz

Tiergarten-Sommer-Kinderfest zum Naturschutz

Am Sonntag, 8. Juli 2018, feiert der Tiergarten der Stadt Nürnberg zwischen

10 und 15 Uhr sein großes Familienfest zusammen mit der im Tiergarten ansässigen Artenschutzgesellschaft Yaqu Pacha und vielen weiteren Nürnberger Partnern. Bei dem Fest dreht sich alles um das Thema Kinder für den Naturschutz.

So basteln Tierpflegerinnen und Tierpfleger am Giraffenhaus Vogelfutterstellen

(10 bis 14 Uhr), bauen Nistkästen auf der Trampolinwiese (10 bis 14 Uhr) und Insektenhotels zum Mitnehmen am Nashornhaus (10 bis 14 Uhr). Auf der Raubtierwiese wird ein Fühl-Parcours aufgebaut (10 bis 15 Uhr), im Blauen Salon beantworten Tierpfleger aus der Delfinlagune Fragen der Kinder (10 und 14.30 Uhr) und zum Ponystriegeln geht?s auf die Ponyanlage (11 bis 12 Uhr).

Die Artenschutzgesellschaft Yaqu Pacha e.V. stellt Artenschutzprojekte für Meeressäugetiere wie Delfine in Südamerika im Blauen Salon vor (11 bis 17 Uhr) und lädt zu einer großen Tombola zugunsten von Artenschutzprojekten ein.

Die Verantwortlichen im Tiergarten Nürnberg freuen sich, auch in diesem Jahr beim Sommerfest starke Kooperationspartner begrüßen zu dürfen. Das sind

(in alphabethischer Reihenfolge):

der Fußballclub 1. FCN mit einer Torwand,

die Allgemeine Ortskrankenkasse AOK mit dem Entenschätzen,

das Bionicum mit einer tierischen Fotoaktion,

der Fränkische Albverein Nürnberg e.V. mit einem Umweltspiel und einer Bastelaktion,

das Hauptzollamt Nürnberg mit einer Artenschutz-Station,

die NaturFreunde Deutschlands, Landesverband Bayern e.V., mit einer Kletterwand,

die N-Ergie mit der Wasser-Bar,

die Kinderzeitung ?nanu!?? zum Kennenlernen,

Playmobil mit einer Spielstation,

das Raubtierasyl Ansbach mit einer Tigerwald-Aktion,

die UNICEF (Hochschulgruppe Nürnberg) mit dem Thema Wasserfiltern,

das Walderlebniszentrum Tennenlohe mit einer Wald-Waage und Bäumchen-Pflanzen,

der Verein der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V. mit einer Mal- und Bastelaktion und

WasteNUE von Bluepingu mit einer Spielstation zu Plastikmüll im Meer.

