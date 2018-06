Stadt Nürnberg: Tandemsprachkurs Französisch in Nürnberg und Nizza

Junge Nürnbergerinnen und Nürnberger im Alter von 15 bis 17 Jahren können vom 30. Juli bis 11. August 2018 an einem deutsch-französischen Tandemsprachkurs teilnehmen. Angesprochen werden Jugendliche mit Französischkenntnissen (Niveau B1-C1), die ihre Sprachfertigkeit gerne bei Aufenthalten in Nürnberg und Nizza vertiefen und zugleich junge Französinnen und Franzosen beim Deutschlernen unterstützen möchten. Veranstalter des vom Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg unterstützen binationalen Feriensprachkurses ist das DeutschFranzösische Institut (DFI) Erlangen in Kooperation mit dem Centre Culturel Franco Allemand in Nizza.

Nähere Informationen und Anmeldung beim DFI Erlangen online unter www.dfi-erlangen.de oder telefonisch bei Katherine Defour, Rufnummer 0 91 31 / 9 79 13 76. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg