Stadt Nürnberg: Sommerfilmnächte im Naturgartenbad 2018

Sommerfilmnächte im Naturgartenbad 2018

Die beliebten Sommerfilmnächte von NürnbergBad erfahren eine Neuauflage. Vom 5. bis 14. Juli 2018 sind Badegäste und Cineasten zu zwei Filmwochenenden im Naturgartenbad, Schlegelstraße 20, eingeladen, um das Open-Air-Flair eines Freibads in einer hoffentlich lauen Sommernacht genießen zu können. Dabei werden jeweils donnerstags, freitags und samstags Filme auf einer schwimmenden Leinwand gezeigt.

Die Reihe startet am Donnerstag, 5. Juli 2018, mit der ?Ocean Film Tour 18?: einer Zusammenfassung von Meeresabenteuern und Wassersportfilmen. Am Freitag, 6. Juli 2018, gibt es ?Jumanji: Willkommen im Dschungel? zu sehen. Am Samstag, 7. Juli 2018, folgt die deutsche Komödie ?Dieses bescheuerte Herz? mit Elyas M?Barek.

Am Donnerstag, 12. Juli 2018, läuft ?Game Night?. Am Freitag, 13. Juli 2018, zeigt NürnbergBad den Blockbuster ?Fack ju Göhte 3?. Der Wunschfilm für Samstag, 14. Juli 2018, kann aus den drei Filmen ?Hot Dog?, ?Wunder? und ?The Commuter? ausgewählt werden. Die Abstimmung ist bis Freitag, 6. Juli 2018, unter www.nuernbergbad.de möglich. Unter den Abstimmungs-Teilnehmern werden drei mal zwei Freikarten verlost.

Die Filmvorführungen beginnen um 21.30 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 8 Euro, ermäßigt 6,50 Euro. Karten können auch online unter: www.mobileskino.de gekauft werden.

Sitzplätze sind vorhanden. Wer will, kann es sich auf der eigenen Decke mit einem Picknickkorb bequem machen oder auf das reichhaltige Speisen- und Getränkeangebot der Naturgartenbad-Gastronomie zurückgreifen. Die Filme werden bei jedem Wetter gezeigt. Die Sommerfilmnächte sind eine Kooperation von NürnbergBad und Mobilem Kino e.V.

NürnbergBad dankt seinen Sponsoren: Radio Energy und der C. Rauch?schen Buchhandlung. tom

Eine genaue Beschreibung der fünf Filme sowie der drei Wunschfilme und alle weiteren Informationen gibt es auf https://nuernbergbad.nuernberg.de/naturgartenbad/sommerfilmnaechte/.



Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg