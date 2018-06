Stadt Nürnberg: Kuratorenführung zu ?Toni Burghart ? Was bleibt?

Der aktuelle Szenenwechsel in der Dauerausstellung der Kunstvilla widmet sich dem Künstler Toni Burghart (1928-2008). Durch die Ausstellung ?Toni Burghart ? Was bleibt? führt Sammlungskuratorin Susann Scholl M.A., die die Präsentation eingerichtet hat, am Mittwoch, 27. Juni 2018, um 18.30 Uhr in der Blumenstraße 17.

Toni Burghart wäre in diesem Jahr am 14. Juni 90 Jahre alt geworden. Kaum ein anderer Künstler ist den Nürnbergerinnen und Nürnbergern so bekannt wie der humorvolle Kulturpreisträger. Sein Dürer-Hase und das Vogel-Signet für das Klassik Open Air sind in Nürnberg vertraute Motive. Toni Burghart war Franke durch und durch; bis auf frühe Auslandsaufenthalte in Spanien und Italien blieb er seiner Heimatstadt treu. Seine künstlerische Entwicklung begann 1942 mit einer Ausbildung zum Farblithografen in Nürnberg, der 1947 ein Studium an der heutigen Technischen Hochschule in Nürnberg folgte. Im Anschluss schrieb sich Burghart 1952 an der Akademie der Bildenden Künste an ihrem damaligen Sitz in Ellingen ein. Als Schüler von Hermann Wilhelm (1897- 1970), der seiner Malklasse die gesamte Bandbreite zeitgenössischer Malerei vermittelte, war es Burghart möglich, bereits früh eine eigenständige künstlerische Position einzunehmen. Parallel zu der dem Studium folgenden Tätigkeit als Gebrauchsgrafiker entwickelte sich Burghart in seinem künstlerischen ?uvre zu einem fränkischen Vertreter der Pop Art, der mit viel Bildwitz den Blick auf alltägliche Dinge und Situationen lenkte.

Der Szenenwechsel in der Kunstvilla legt den Schwerpunkt auf die Bildwelten des Künstlers und ihre thematische wie formale Verschränkung miteinander. Dabei zeigt sich der Facettenreichtum Burgharts auch in seiner medialen Vielfalt. Susann Scholl stellt die insgesamt 26 ausgestellten Werke, darunter Gemälde, Zeichnungen, Seite 2 von 2 Druckgrafik sowie die ab 1980 entstandenen Künstlerbücher in ihrer Führung vor. Dabei erklärt sie Besonderheiten, gibt interessante Hintergrundinformationen und erzählt die ein oder andere Anekdote über Toni Burghart, der sich auch durch seine authentische, direkte Art einen Namen gemacht hat.

Die Teilnahme an der Führung kostet 3 Euro, der Eintritt in die Kunstvilla ist wie jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr frei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. alf

Bild Download: Toni Burghart - Was bleibt

Toni Burghart: Albrecht Dürer Land Schaft Heute, 1971; rechts: Toni Burghart: Dürer als Hund, 1971. Foto:

(Bild: Annette Kradisch, JPG-Datei 490 KB)

