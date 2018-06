Stadt Nürnberg: Kreuzungsumbau Holsteiner Straße/Brettengartenstraße

Kreuzungsumbau Holsteiner Straße/Brettengartenstraße

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) gestaltet ab Montag, 2. Juli 2018, die Kreuzung Holsteiner Straße/Brettergartenstraße in Wetzendorf neu. Bis Ende September 2018 werden die Kreuzung und die angrenzenden Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Darüber hinaus werden ein neuer Radweg gebaut, die Ampelanlage saniert sowie die Fahrbahn erneuert. Deshalb muss die Holsteiner Straße von der Hausnummer 7 bis zur Einmündung der Schnieglinger Straße von Montag, 23. Juli, bis Sonntag, 9. September 2018, komplett gesperrt werden.

Die Brettergartenstraße ist über die ganze Bauzeit hinweg in beide Richtungen befahrbar. Wegen der Bauarbeiten in der Holsteiner Straße kann es jedoch auch dort zu Behinderungen und Stauungen kommen. Die Baustelle kann großräumig über die Herderstraße, Fürther Straße und den Nordwestring umfahren werden. Eine Umleitung ist vor Ort ausgeschildert.

Die Bushaltestellen in der Baustelle können während der Arbeiten nicht angefahren werden. Die VAG hat in einem Flyer sämtliche Fahrplanänderungen zusammengestellt. Diese sind in aufgestellten Infoboxen erhältlich.

Alle Wegebeziehungen für Fußgängerinnen und Fußgänger bleiben während der gesamten Bauzeit bestehen. Es werden sogenannte Passagen eingerichtet, durch die man durch das Baufeld gelangt. Die Passagen werden je nach Baufortschritt angepasst und verlegt.

Die Bauphasen mit den intensivsten Einschränkungen werden in den Sommerferien realisiert. Zum Schulanfang im September sollen die Arbeiten weitgehend abgeschlossen sein, sodass die Vollsperrung wieder aufgehoben werden kann. Sör hat einen Flyer erstellt, der die Anliegerinnen und Anlieger über die verschiedenen Bauphasen detailliert informiert.

Sör ist bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um Unannehmlichkeiten zu minimieren. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, die Baustellenbeschilderungen zu beachten und die abgesperrten Flächen von Fahrzeugen freizuhalten. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg