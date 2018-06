Stadt Nürnberg: KinderKunstwerkstatt in der Kunstvilla

KinderKunstwerkstatt in der Kunstvilla

Eine KinderKunstwerkstatt findet immer am ersten Sonntag im Monat von 14.30 bis 16.30 Uhr in der Kunstvilla, Blumenstraße 17, statt. Museumspädagoginnen und Museumspädagogen vom Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg kleben, werkeln und malen zu unterschiedlichen Themen mit den Kindern im eigenen Raum im Gartengeschoss. Der 1. Juli 2018 steht unter dem Motto ?Wie wohnst Du??. Für Inspiration sorgen dabei die Kunstwerke in der aktuellen Sonderausstellung der Kunstvilla ?Urbane Zukunft ? Werke aus der Sammlung der wbg und aus städtischem Besitz?. Die Teilnahme kostet 3 Euro. alf

