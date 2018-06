Stadt Nürnberg: Hohlraum unter der Ansbacher Straße

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) forscht weiter nach dem Grund für den Straßeneinbruch an der Kreuzung Ansbacher Straße/Dombühler Straße/Röthenbacher Hauptstraße im Stadtteil Röthenbach. Die Ursache für den rund zwölf Kubikmeter großen Hohlraum im Zentrum der Kreuzung konnte bislang nicht gefunden werden. Das Loch war Mitte Juni entdeckt und mit Schotter gefüllt worden. Mit einem Untersuchungsergebnis wird erst bis zum Ende der Woche gerechnet.

Durch die Untersuchungsarbeiten sind seit dem heutigen Mittwoch, 27. Juni 2018, einige Verkehrsbeziehungen beeinträchtigt. So ist eine der beiden Linksabbiegespuren aus der Dombühler Straße in Richtung Röthenbacher Hauptstraße gesperrt.

In Fahrtrichtung Nürnberg ist das Linksabbiegen aus der Ansbacher Straße in die Dombühler Straße nicht möglich. Darüber hinaus entfällt die linke Geradeausspur in Fahrrichtung Nürnberg. Auf der Rechtsabbiegespur kann für die Dauer der Baustelle auch geradeaus gefahren werden, sodass der Verkehr trotz der Einschränkung zweispurig an der Baustelle vorbeigeführt wird. Das Rechtsabbiegen in die Röthenbacher Hauptstraße ist nach wie vor möglich.

Gesperrt ist hingegen der Fußgängerüberweg vom Busbahnhof Röthenbach in Richtung Röthenbacher Hauptstraße.

Für den stadteinwärtigen Verkehr auf der Röthenbacher Hauptstraße ist die Linksabbiegespur in die Ansbacher Straße gesperrt. Hier kann nur geradeaus in die Dombühler Straße gefahren und rechts in Richtung Schweinau abgebogen werden.

Auf der Ansbacher Straße in Fahrtrichtung Stein sind weiterhin alle Fahrbeziehungen erhalten. tom

