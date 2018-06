Stadt Nürnberg: Gesprächssalon in der Kunstvilla

Gesprächssalon in der Kunstvilla

Am Dienstag, 3. Juli 2018, um 15 Uhr findet in der Kunstvilla in der Blumenstraße 17 der nächste Gesprächssalon mit Dr. Annette Scherer statt. Die Kunsthistorikerin widmet sich dieses Mal im neu eröffneten Szenenwechsel ?Toni Burghart ? Was bleibt? dem Thema ?Pop Art in Franken?.

Anhand der ausgestellten Werke wird Toni Burgharts (1928 ? 2008) Position als fränkischer Vertreter der Pop Art innerhalb der Nürnberger Kunstlandschaft herausgearbeitet. Im Vordergrund steht dabei der Austausch über die Kunst und die Person Toni Burghart. Wer den Künstler kannte oder mit seinen Werken vertraut ist, trifft im Gesprächssalon Gleichgesinnte zum Austausch. Die Teilnahme kostet

3 Euro zuzüglich zum Eintritt, eine Voranmeldung ist nicht notwendig. alf

Bild Download: Toni Burghart: Dürer-Hase, 1971

(Bild: Annette Kradisch, JPG-Datei 314 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg