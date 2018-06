Stadt Nürnberg: Einbürgerungsstelle umgezogen

Einbürgerungsstelle umgezogen

Der Bereich für Einbürgerung, Staatsangehörigkeit und Namensänderung des Einwohneramts ist umgezogen und ist wieder ab Donnerstag, 5. Juli 2018, unter der neuen Adresse Am Plärrer 10 im 4. Obergeschoss zu erreichen. Für die Vorsprache ist ein Termin erforderlich, der schriftlich, per Telefax 09 11 / 2 31-7 78 41, per E-Mail ep23@stadt.nuernberg.de oder telefonisch über das Service-Center, 09 11 / 2 31-0 vereinbart werden kann. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg