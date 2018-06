Stadt Nürnberg: Diplomverleihung bei der KinderUni Nürnberg

Das ist ein neuer Rekord: Bei der sechsten Diplomfeier der KinderUni Nürnberg überreichen die Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Hochschulen und Institutionen mit Forschungsauftrag am heutigen, 22. Juni 2018, Diplome an 110 Kinder. Die KinderUni Nürnberg vermittelt Wissenschaft an neugierige Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren. Das Amt für Kultur und Freizeit (Kuf) der Stadt Nürnberg organisiert und koordiniert den Verbund der Veranstalter aus Nürnberger Hochschulen und Forschungseinrichtungen.

Bei der Zeremonie in der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) gibt es eine besondere Vorlesung und eine Laudatio von FAU-Präsident Prof. Dr. Joachim Hornegger. Danach erhalten die Kinder ihre Diplome. Das Interesse an wissenschaftlichen Themen in den Fachbereichen Medizin, Musik, Technik, Kunst, Sozialwesen und Zoologie und der Eifer bei den besuchten Veranstaltungen wird nun nach zwei Jahren mit einem Diplom für das ?Studium Generale? belohnt. Die stolzen Mädchen und Jungen haben ihr Studienziel erreicht und an sechs KinderUni NürnbergVeranstaltungen, Vorlesungen oder Seminaren zu ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Themen teilgenommen.

Seit Beginn der KinderUni Nürnberg im Jahr 2006 hat sich die Anzahl der Diplomandinnen und Diplomanden stetig erhöht: 2016 waren es 75, im Jahr 2014 rund 50 Kinder. Das zeigt das große Interesse an den Veranstaltungen. Auch das Angebot hat sich durch neue Partner mit deren engagierten Dozentinnen und Dozenten erweitert. Zweimal jährlich veröffentlicht die KinderUni ein Semester-Studienverzeichnis. Die Angebote sind kostenlos. All das ist möglich durch die Unterstützung der Seite 2 von 2 SpardaBank Nürnberg. Die Partner der KinderUni Nürnberg sind die Akademie für Bildende Künste, die Akademie für Schultheater und performative Bildung, der Förderkreis Ingenieurstudium e.V./Technikland, die Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg, die Hochschule für Musik Nürnberg, das Klinikum Nürnberg, die Lange Nacht der Wissenschaften, die Technische Hochschule Georg Simon Ohm und der Tiergarten Nürnberg. maj

Weitere Informationen unter www.kinderuni.nuernberg.de

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg