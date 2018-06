Stadt Nürnberg: Besuch im Weizenglasmuseum

Besuch im Weizenglasmuseum

Im privat betriebenen Weizenglasmuseum in Nürnberg-Laufamholz stehen 5 500 Weizenbiergläser von ungefähr 1 400 Brauereien aus aller Welt. Am Montag, 2. Juli 2018, um 16 Uhr zeigt Walter Geißler seine ungewöhnliche Kollektion bei einer rund einstündigen Führung. Im Anschluss können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegen einen Unkostenbeitrag eine ?Geißler-Weiße? aus der eigenen Hausbrauerei probieren und dazu eine Brezel essen. Die Veranstaltung des Treffs Bleiweiß des Seniorenamts der Stadt Nürnberg kann kostenfrei besucht werden, doch würde sich der Museumsbetreiber über Spenden freuen. Bei der Anmeldung unter Telefon 09 11 / 2 31-82 24 ist die Teilnahme an der Verköstigung anzugeben. Den Treffpunkt erfahren die Teilnehmer bei der Anmeldung.

Unter der oben genannten Telefonnummer gibt es auch weitere Auskünfte zum Veranstaltungs- und Kursprogramm der Treffs. Programmbroschüren liegen an folgenden Stellen zur kostenlosen Mitnahme aus:

Treff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15,

Treff Heilig-Geist, Spitalgasse 22,

Infothek des Seniorenamts, Hans-Sachs-Platz 2,

BürgerInformationsZentrum im Rathaus Hauptmarkt 18

Nürnberg Info, Königstraße 93. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg