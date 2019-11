Radsport-Sensation kommt 2020 nach Nürnberg: Der Red Bull District Ride kehrt 2020 wieder nach Nürnberg zurück. Das verkündete die Stadt Nürnberg kürzlich auf ihrer Webseite.

Red Bull District Ride findet Anfang September statt Am Wochenende des 4. und 5. Septembers 2020 wird das Radsportspektakel bereits zum sechsten Mal in Nürnberg stattfinden. Besucher dürfen sich schon jetzt auf waghalsige Sprünge und verrückte Tricks freuen. Alle drei Jahre fliegen die Freeride-Mountainbiker durch die Nürnberger Altstadt - zuletzt im September 2017. Damals brach Nürnberg mit über 90.000 Zuschauern seinen bisherigen Besucherrekord. Ob das 2020 erneut gelingen wird, bleibt abzuwarten.