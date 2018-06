Stadt Nürnberg: Baukunstbeirat: Neues Mitglied stellt sich vor

Baukunstbeirat: Neues Mitglied stellt sich vor

Mit Univ. Prof. Dipl.-Ing. Ulrike Böhm hat der Baukunstbeirat ein neues Mitglied. Zum Kennenlernen stellt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich Professorin Böhm mit einem Werksbericht vor. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu am Montag, 9. Juli 2018, um 18 Uhr ins Offene Büro, Lorenzer Straße 30, eingeladen.

Univ. Prof. Dipl.-Ing. Ulrike Böhm ist freischaffende Landschaftsarchitektin BDLA vom Büro bbzl boehm benfer zahiri landschaften städtebau in Berlin. Sie lehrt am Städtebau-Institut der Universität Stuttgart und leitet dort die Lehr- und Forschungstätigkeit zum Thema öffentlicher Raum, landschaftsarchitektonischem Entwurf und Freiraumgestaltung. Anfang 2003 erfolgte die Gründung des Büros bbzl böhm benfer zahiri landschaften städtebau mit Dr. Ing. Cyrus Zahiri, Architekt, und Prof. Katja Benfer, Landschaftsarchitektin. Das Büroteam ist interdisziplinär zusammengesetzt aus Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplanern. Schwerpunkt der Arbeit sind Entwürfe und Planungen zu öffentlichen Freiräumen in allen Maßstäben. Dazu gehören Parkanlagen, Grünzüge und Stadtplätze sowie städtebauliche Konzepte.

Darüber hinaus ist Univ. Prof. Dipl.-Ing. Ulrike Böhm Fachsprecherin des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten für Städtebau und Freiraumplanung, Mitglied im Förderverein der Stiftung Baukultur sowie als Preisrichterin und Gutachterin tätig. Seit 1. Januar 2018 bereichert sie den Baukunstbeirat der Stadt Nürnberg. maj

