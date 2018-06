Stadt Nürnberg: Anträge für Führerscheine an zwei Tagen nicht möglich

Aufgrund technischer Probleme besteht in der Führerscheinstelle des Ordnungsamts am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. Juni 2018, keine Verbindung zum Kraftfahrbundesamt. An diesen Tagen ist in der Führerscheinstelle deshalb nur eingeschränkter Parteiverkehr möglich. Es können nur Führerscheine abgeholt und fehlende Unterlagen sowie Gutachten abgegeben werden. Anträge für Führerscheine können an diesen Tagen nicht gestellt werden. let

