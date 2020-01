Stadion Nürnberg: Eine Sportstätte im Wandel der Zeit

Das Stadion Nürnberg gehört zu den beliebtesten Plätzen in Franken. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1928 hatte es mehrere unterschiedliche Namen - bis es 2017 nach dem Fußballer und Club-Idol Max Morlock benannt wurde. Das Stadion hat eine bewegende Geschichte und spielte zudem eine Rolle während der Reichsparteitage in Nürnberg.

Bauphase und Renovierungen

In nur drei Jahren wurde das Städtische Stadion nach Plänen des Architekten Otto Ernst Schweizer errichtet. Dies war möglich, weil die Stadt Nürnberg für den Bau knapp 10.000 Arbeitslose für die Erdarbeiten verpflichtete. Nach der Fertigstellung 1928 bot es 37.000 Zuschauern Platz. Der 1. FC Nürnberg trägt dort seit 1963 seine Heimspiele aus.