Unterzahl und Eigentor: FCN vergibt die nächste Chance auf den Relegationsplatz

Als Düsseldorfs Ayhan in der 83. Minute per Kopf das entscheidende 2:1 erzielte, konnte sich der FCN eigentlich nicht beschweren. Zu dominant waren die Gastgeber in der zweiten Hälfte, vor allem nachdem Club-Verteidiger Ewerton den Fortunen per Eigentor (63.) weiteren Aufwind beschert hatte. Die Dominanz rührte insbesondere daher, dass der 1. FC Nürnberg fast das komplette Spiel über mit einem Mann weniger auf dem Platz stand.

FCN-Pleite in Düsseldorf: Rote Karte in der 4. Minute

Denn begonnen hatte die Partie vor 40.000 Zuschauern in Düsseldorf denkbar ungünstig für die Gäste aus Franken: Offensivmann Matheus Pereira kassierte bereits in der 4. Minute die Rote Karte, nachdem er Fortunas Gießelmann in den Unterleib geschlagen hatte. In Unterzahl suchte der Club sein Heil in Kontern, während die Hausherren optisch überlegen waren - ohne zu klaren Chancen zu kommen.

Wesentlich effizienter war der 1. FC Nürnberg in der 41. Minute: Eduard Löwen hämmerte einen von Ayhan zu kurz geköpften Ball aus 20 Metern ins linke untere Toreck. Es war der erste Bundesliga-Treffen des 22-jährigen Allrounders. In der Folgezeit kämpfte der Club zwar tapfer, wurde aber immer müder und ließ mehrere gute Gelegenheiten für Düsseldorf zu, bevor Ayhan seinen Fehler vor dem Gegentreffer wieder gut machte.

Damit bleibt Nürnberg, das mit einem Sieg auf den Relegationsplatz gesprungen wäre, Tabellenschlusslicht. Die frustrierende Negativ-Serie ist vor dem schweren Heimspiel gegen RB Leipzig am kommenden Samstag (15.30 Uhr) auf 17 Bundesligaspiele nacheinander ohne Sieg angewachsen.

Die Tore:

0:1 Löwen (41. Minute)

1:1 Ewerton (Eigentor, 63.)

1:2 Ayhan (83.)

Die Aufstellung des FCN:

Mathenia - Valentini, Mühl, Ewerton, Leibold - Petrak - Behrens (79. Jäger), Löwen - Matheus Pereira, Kubo (46. Misidjan) - Zrelak (68. Ishak)