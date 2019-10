Nürnberg vor 59 Minuten

Fußball

Torfeuerwerk bei FCN gegen Erzgebirge Aue: Torhüter wird zum großen Matchwinner

Sieben Tore in nur einer Halbzeit: Die Partie zwischen dem FCN und dem FC Erzgebirge Aue entwickelte sich am Freitagabend in der zweiten Halbzeit zu einem spektakulären Verfolgerduell. Matchwinner wurde ein Torwart, in der Nachspielzeit hielt er den Foulelfmeter.